Andretti voorlopig niet welkom als elfde team in Formule 1

Een elfde team in de Formule 1 is voorlopig niet welkom. Het management van de koningsklasse van de autosport heeft de aanvraag van de Amerikanen Michael en Mario Andretti om met een team toe te treden afgewezen. De commerciële rechtenhouder ziet op dit moment geen toegevoegde waarde in een extra team op de startgrid.

Andretti wilde graag vanaf 2025 met een eigen team meedoen in de Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA keurde de aanmelding goed. De tien huidige teams in de Formule 1 stonden niet te juichen om de komst van een elfde renstal, maar zij hebben naar verluidt geen stem gehad in het besluit van Formula One Management.

“Ons evaluatieproces heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een elfde team geen toegevoegde waarde aan het kampioenschap zou opleveren”, luidt de verklaring van FOM. “De beste manier voor een nieuw team om toegevoegde waarde te bieden is door competitief te zijn. Wij geloven niet dat deze kandidaat dat zou zijn.”

Wellicht dat Andretti wel kan toetreden in 2028, als partner Cadillac een eigen motor beschikbaar heeft. Dat zou dan de meerwaarde zijn die het team nu nog niet heeft.