Argentinië schrapt MotoGP om economische crisis

De wedstrijd in de MotoGP in Argentinië gaat dit jaar niet door. Dat besluit is door de organisatoren genomen om de financiële situatie in het land. Er komt geen vervangende race. De wedstrijd op het circuit van Termas de Río Hondo stond gepland voor 7 april en zou de derde van het seizoen zijn.

Argentinië verkeert in een lange economische crisis met een inflatie van ver boven de 100 procent, negatieve reserves en een snel devaluerende peso. Meer dan 40 procent van de bevolking leeft in armoede. President Javier Milei, een libertaire econoom die in december aan de macht kwam, heeft een ‘shocktherapie’ voor de economie beloofd, inclusief diepe bezuinigingen.