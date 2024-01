Basketballers Warriors te sterk voor ‘Sixers’ met Embiid

De na een blessure teruggekeerde Joel Embiid heeft niet kunnen voorkomen dat Philadelphia 76ers de vierde nederlaag op rij heeft geleden in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Golden State Warriors was met een uitblinkende Stephen Curry te sterk voor de ‘Sixers’: 119-107.

Embiid bleef twee duels aan de kant vanwege knieklachten. Hij vond bij zijn rentree bij achttien pogingen slechts vijf keer de basket en kwam tot 14 punten. Met nog ruim vier minuten op de klok verdween Embiid naar de kleedkamer nadat Jonathan Kuminga op zijn knie was beland bij een poging van beiden de bal te veroveren.

Curry maakte 25 van zijn 37 punten in de tweede helft, Kuminga kwam uit op een totaal van 26 punten. De Warriors misten Klay Thompson, die zich kort voor het duel had afgemeld wegens ziekte.

Boston Celtics, koploper in de oostelijke divisie, won met de nodige moeite van Indiana Pacers: 129-124. Jayson Tatum was de topscorer met 30 punten. New York Knicks won voor de achtste keer op rij. Tegen Utah Jazz werd het 118-103. Met veertien overwinningen tegen twee nederlagen was januari de succesvolste maand voor de ploeg uit New York sinds maart 1994.