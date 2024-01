Bezoekersaantal openingsceremonie Spelen beperkt tot zo’n 300.000

Bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen op de Seine in Parijs zijn ongeveer 300.000 toeschouwers welkom. Dat is aanzienlijk minder dan de eerder gesuggereerde 600.000. De beperking heeft te maken met organisatorische en veiligheidsredenen, meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op de zender France2.

De Spelen worden voor het eerst niet geopend in een stadion. De deelnemers worden in bootjes aan het publiek gepresenteerd. Darmanin sprak eerder in 2022 van een verwachte opkomst van zo’n 600.000 kijkers. Recent werd dat in de Franse media al bijgesteld naar 400.000 tot 500.000 bezoekers langs de 6 kilometer lange route over de Seine.

“Ik weet dat we de beste veiligheidstroepen ter wereld hebben. We zullen erin slagen om niet alleen te laten zien dat onze sporters medailles kunnen winnen, maar ook dat we de wereld zonder problemen kunnen ontvangen”, vertelde Darmanin. De parade van honderden boten bezorgden de Franse veiligheidsdiensten veel kopzorgen door het risico op terreuraanslagen. De organisatoren van de Spelen en het stadsbestuur van Parijs hadden eerder zelfs een toeschouwersaantal van 2 miljoen in gedachten, meldde een bron aan het persbureau AFP.

Darmanin vertelde dat er inmiddels 100.000 tickets zijn verkocht voor de beste plaatsen laag aan het water. Voor 200.000 toeschouwers zijn minder goede plaatsen beschikbaar waarvoor de kaartjes gratis zijn.

De Olympische Spelen beginnen op 26 juli en duren ruim twee weken.