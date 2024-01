Eekhoff derde in tweede rit Ronde van Al-‘Ula

De Nederlandse wielrenner Nils Eekhoff is als derde geëindigd in de tweede etappe van de Ronde van Al-‘Ula. De renner van dsm-firmenich PostNL moest in de sprint van een sterk uitgedund peloton de Noor Søren Waerenskjold en de Eritreër Henok Mulubrhan voorlaten. Voor de 23-jarige Waerenskjold, die uitkomt voor Uno-X Mobility, was het zijn zevende zege als wielerprof.

Waerenskjold nam de leiderstrui over van de Nederlander Casper van Uden, die de openingsrit had gewonnen. De ploeggenoot van Eekhoff finishte nu als vijfde nabij het dierenpark van Sharaan.