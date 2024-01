Europees handbalkampioen Kounkoud verdacht van verkrachting

De Franse handbalinternational Benoît Kounkoud is opgepakt op verdenking van verkrachting. Hij zou maandagnacht iemand hebben aangerand in een nachtclub in Parijs waarna een onderzoek is gestart, bevestigt een bron dicht bij het dossier.

Kounkoud (26) had met de Franse ploeg zondag in Duitsland de Europese titel veroverd door een overwinning op de handballers van Denemarken. Een dag na de zege werden de spelers op het Elysée in Parijs ontvangen door president Emmanuel Macron. Enkele uren later zou Kounkoud zich hebben misdragen in een nachtclub in de Franse hoofdstad. Meer details ontbreken voorlopig.

Kounkoud is een oud-speler van Paris Saint-Germain die tegenwoordig voor het Poolse Kielce uitkomt. De rechtervleugelspeler sloot als laatste aan bij de Franse selectie door een blessure van een teamgenoot.