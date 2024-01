Kickbokser Verhoeven in Glory Grand Prix tegen Fransman Laïdouni

Kickbokser Rico Verhoeven neemt het zaterdag 9 maart tijdens de Glory Grand Prix in de Gelredome in Arnhem in zijn eerste partij op tegen Sofian Laïdouni. In de Harbour Club in Amsterdam koos de Nederlander de Franse zwaargewicht uit als eerste opponent voor die avond.

Verhoeven, die eind december zijn contract bij Glory met drie jaar verlengde, kreeg van de organisatie een wildcard voor zijn eerste deelname aan de Glory Grand Prix. Dat is een toernooi tussen acht zwaargewichten, die op één avond uitmaken wie de winnaar wordt. Naast Verhoeven en Laïdouni doen Tariq Osaro, Levi Rigters, Uku Jürjendal, Bahram Rajabzadeh, Antonio Plazibat en Nabil Khachab mee.

De 34-jarige Verhoeven verdedigde begin november in de Gelredome met succes voor de elfde keer zijn wereldtitel in het zwaargewicht.