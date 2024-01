Koolhof en Rojer in dubbelspel Ahoy, oud-winnaar Middelkoop niet

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer doen over twee weken mee aan het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland. Oud-winnaar Matwé Middelkoop ontbreekt in Ahoy Rotterdam.

Koolhof vormt sinds kort weer een duo met de Kroaat Nikola Mektic, terwijl Rojer een samenwerking aanging met de Brit Lloyd Glasspool. De 34-jarige Koolhof won het toernooi in eigen land nog nooit, Rojer (42) was in 2015 de beste. Matwé Middelkoop, samen met Robin Haase de winnaar van de editie van 2022, ontbreekt dit jaar. Hij geeft met zijn Braziliaanse partner Marcelo Melo de voorkeur aan een trip naar Zuid-Amerika en speelt in de week van het ABN AMRO Open in Buenos Aires.

De Fransman Nicolas Mahut mikt al op zijn vijfde titel. Hij vormt een koppel met landgenoot Edouard Roger-Vasselin. Ook de winnaars van vorig jaar, Ivan Dodig en Austin Krajicek, keren terug.

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft nog twee wildcards beschikbaar voor het dubbelspel. Die gaan mogelijk naar Tallon Griekspoor, die gaat samenspelen met Bart Stevens, of Botic van de Zandschulp, die een gelegenheidsduo vormt met Haase. Beide koppels staan te laag om rechtstreeks te worden toegelaten. Er is ook een kwalificatietoernooi voor het dubbelspel.

Het toernooi begint op maandag 12 februari.