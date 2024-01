Ploegmaat gunt Tonelli winst in eerste rit Ronde van Valencia

De Italiaanse wielrenner Alessandro Tonelli heeft de eerste etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De renner van VF Group Bardiani reed in de laatste honderden meters nog verkeerd en raakte verstrikt in een afzetlint, maar medevluchter en ploegmaat Manuele Tarozzi hield in en gunde Tonelli de ritwinst.

De Nederlander Alex Molenaar (Illes Balears) lag op koers voor de derde plaats, maar hij werd vlak voor de finish bijgehaald door de Spanjaard Oier Lakzano (Movistar) en moest genoegen nemen met de vierde plek.

Het peloton liet een vluchtgroep in de heuvelachtige rit over 167 kilometer van Benicássim naar Castellón een te grote voorsprong nemen, waardoor zij niet meer werden ingerekend. Naast Molenaar maakte ook Jetse Bol (Burgos) deel uit van de ontsnapping. Het Italiaanse duo nam afstand op een laatste pittige beklimming, Molenaar bleef erachter hangen en arriveerde op een minuut achterstand van de winnaar.

De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.