Stressfractuur hindert marathonloper Abdi in aanloop naar Spelen

De Belgische marathonloper Bashir Abdi heeft door een stressfractuur moeten afzeggen voor de marathon van Tokio, een wedstrijd die hij zou lopen in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Abdi pakte, opgezweept door zijn Nederlandse concurrent en vriend Abdi Nageeye, brons bij de Spelen van Tokio. Nageeye veroverde daar het zilver.

Abdi zou op 3 maart in Tokio lopen, maar kampt met een breukje in het heiligbeen. “Wat al gevreesd werd, is nu bevestigd door dokter Roel Parys: een stressfractuur in mijn heiligbeen sluit een voorjaarsmarathon uit”, schrijft Abdi op zijn sociale media. “Er wachten nu tot maart alternatieve trainingen.” Een stressfractuur ontstaat vaak door overbelasting.

De olympische marathon in Parijs staat op 10 augustus op het programma.