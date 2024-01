Tennisser Zverev toch niet met Duitse ploeg in Daviscup

Tennisser Alexander Zverev komt toch niet met Duitsland in actie in het duel in de Daviscup met Hongarije. De halvefinalist op de Australian Open heeft nog steeds last van een infectie die hem al hinderde in de wedstrijd tegen Daniil Medvedev. De Rus bereikte ten koste van de Duitser de finale in Melbourne die hij verloor van de Italiaan Jannik Sinner.

Zverev klaagde in Melbourne al over zijn fitheid, maar zei toen ervan uit te gaan dat hij met de Duitse ploeg mee naar Tatabanya zou reizen. Zijn plaats wordt ingenomen door Maximilian Marterer, meldde de Duitse tennisbond. Het duel tussen Hongarije en Duitsland gaat om kwalificatie voor de groepsfase van de Daviscup in september.