Wielerkoers Veenendaal-Veenendaal stopt met samenwerking België

De wielerkoers Veenendaal-Veenendaal maakt niet langer deel uit van de Belgische reeks om de Cycling Cup. De organisatie van de eendaagse wedstrijd in Nederland denkt als zelfstandige koers commercieel interessanter te zijn.

De vrouwen rijden hun wedstrijd op vrijdag 17 mei. Vorig jaar won de Belgische wereldkampioen Lotte Kopecky in Veenendaal. Een dag later volgt de mannenkoers. De organisatie hoopt dat Dylan Groenewegen een gooi gaat doen naar zijn zesde overwinning in de Gelderse stad.

“We hebben besloten om een volgende stap te zetten”, zegt bestuursvoorzitter André Homma in een persbericht. “Veenendaal-Veenendaal is na de Amstel Gold Race de grootste wegwedstrijd op de Nederlandse wielerkalender. We hebben in goed overleg met de Belgische organisatoren besloten om na twee jaar uit de Cycling Cup te stappen.”

De mannenkoers werd het afgelopen jaar live uitgezonden. “We hebben in samenwerking met de Cycling Cup-organisatie de koers naar een hoger niveau gebracht”, zegt Homma. “Met live-uitzending op tv en uitzendingen in meer dan tien landen werd de wielerronde internationaal goed bekeken, maar we zijn er aan toe om het wielerevenement naar een hoger plan te brengen. Bovendien mikken we nu ook op een tv-uitzending van onze vrouwenkoers.”