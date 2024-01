Zwemcoach Faber past trainingsmanier ook na klachten niet aan

Topzwemcoach Mark Faber heeft zijn manier van training geven niet aangepast na de beschuldigingen van ongepast gedrag aan zijn adres. “Ik doe dit werk al dertig jaar met mijn eigen stijl en probeer daar lekker mezelf in te zijn”, zegt de trainer van onder anderen vicewereldkampioen Arno Kamminga in aanloop naar de WK in het Qatarese Doha. Die beginnen voor zijn langebaanzwemmers volgende week zondag.

In november werd via de Volkskrant bekend dat zwembond KNZB een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van Faber heeft ingesteld na meerdere “meldingen van ongenoegen”. Pas half maart, na de WK dus, worden hier op zijn vroegst de resultaten van verwacht. Faber liet zich los van een korte eerste reactie eerder niet inhoudelijk uit over de zaak.

“Op die manier wil ik de ruis weghouden bij mijn zwemmers”, verwees de coach naar de vier olympiërs Kamminga, Caspar Corbeau, Tes Schouten en Kenzo Simons, met wie hij in het Amsterdamse trainingscentrum werkt. “Wij zijn heel lekker met elkaar aan het werk en hebben ongelooflijk veel schik. We hebben dit thema gewoon geparkeerd als iets waar niet over gesproken wordt.”

De meldingen stammen van begin vorig jaar, toen Faber ook nog hoofdcoach van het hele Nederlandse topzwemmen was. Die functie legde hij afgelopen zomer neer. Vanuit zowel Amsterdam als het andere toptrainingscentrum in Eindhoven werd in de voorgaande periode volgens de Volkskrant de meldingen van onder meer pesterig gedrag gedaan. Kamminga, Corbeau en Schouten hebben zich de afgelopen maanden al meerdere keren volledig achter Faber geschaard.

Faber laat weten niet extra gedreven te zijn door de beschuldigingen. “Mijn drijfveer is om met atleten te werken aan de doelstellingen waarmee ze ooit begonnen. Dan stippel je een traject uit met allerlei facetten, waarin plezier een hele belangrijke is. Als dan lukt wat je met elkaar hebt bedacht en je een glimlach aan de andere kant ziet, daar doe ik het voor. Daar is nooit iets aan veranderd”, aldus de sinds 2016 in Amsterdam werkzame coach.