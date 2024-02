21 van de 24 EK-deelnemers hebben locatie trainingskamp gekozen

Alle landen die al zeker zijn van deelname aan het Europees kampioenschap voetbal in juni, hebben de locatie voor hun trainingskamp in Duitsland gekozen. Het gaat om 21 van de 24 landen, aldus de UEFA. De laatste drie EK-tickets worden in maart verdeeld tijdens de play-offs.

Gastland Duitsland verblijft in Herzogenaurach in Beieren. Titelverdediger Italië heeft gekozen voor Iserlohn in Noordrijn-Westfalen als uitvalsbasis. Oranje, dat de drie groepswedstrijden in Hamburg, Leipzig en Berlijn afwerkt, zit in Wolfsburg.

Alle teams arriveren uiterlijk vijf dagen voor hun eerste groepswedstrijd in het trainingskamp. Nu voor het eerst duurzaamheid als criterium in het toernooireglement is opgenomen, is het wedstrijdschema zo opgesteld dat teams hun groepsfasewedstrijden alleen in twee regionale clusters kunnen spelen om de reisafstanden voor teams en fans tussen de gaststeden te verkleinen.