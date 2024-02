Badloe stijgt weer in WK-klassement, Van Opzeeland blijft leiden

Kiran Badloe blijft stijgen in het klassement van het WK in de nieuwe olympische iQFoil-klasse, ook wel bekend als windfoilen. De olympisch kampioen windsurfen neemt na in totaal veertien races de vierde plek in. Luuc van Opzeeland gaat nog altijd aan de leiding.

Badloe klom eerder van de 23e naar de zesde plaats en trok die opgaande lijn door op Lanzarote. Na dag drie staat de Nederlander op 71 punten, 1 punt achter de Australische nummer 3 Grae Morris.

Van Opzeeland, regerend wereldkampioen in deze klasse, won de eerste van de vijf races van de dag en leidt met 28 punten. De Italiaan Nicolò Renna heeft 35 punten. De beste tien windfoilers kwalificeren zich voor de finaledag op zaterdag, die bestaat uit slalomraces in de vorm van een minitoernooi. Bij de vrouwen is Sara Wennekes de beste Nederlandse op de zesde plaats.

Van Opzeeland en Badloe strijden samen met vier andere Nederlanders om een ticket voor de Spelen van Parijs. Nederland mag slechts een deelnemer afvaardigen. Het startbewijs gaat naar degene met de beste resultaten tijdens het afgelopen WK, het WK op Lanzarote en de wereldbeker van Mallorca in april.