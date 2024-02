Frans wielertalent Laurance verrast Pedersen in Ster van Bessèges

De jonge Franse wielrenner Axel Laurance (22) heeft de tweede etappe van de Ster van Bessèges gewonnen. Laurance, die uitkomt voor Alpecin-Deceuninck, versloeg in de sprint de Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen. De Fransman Kévin Vauquelin werd derde. Laurance is de eerste leider in de vijfdaagse rittenkoers. Door boerenprotesten ging de eerste etappe woensdag niet door.

Laurance werd afgelopen zomer wereldkampioen op de weg bij de beloften. Hij maakte daarna de overstap van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht van de Belgische ploeg.