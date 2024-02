Hockeyer Van Dam niet naar India voor duels in Pro League

Bondscoach Jeroen Delmee laat hockeyer Thijs van Dam thuis voor de wedstrijden in de Hockey Pro League in India in februari. Eind vorig jaar keerde hij weer terug in de selectie, maar de 27-jarige aanvaller herstelt opnieuw van een liesblessure.

De hockeybond meldt verder dat er 24 spelers afreizen naar India voor de wedstrijden tegen Ierland, Spanje, India en Australië. Jonas de Geus en Duco Telgenkamp gaan mee, aangezien zij goed herstellen van blessures. Delmee zal daarnaast een beroep dan op al zijn drie keepers.

Andere namen die onder meer zijn geselecteerd zijn Seve van Ass, Thierry Brinkman, Lars Balk en Tjep Hoedemakers.

De wedstrijden in de Hockey Pro League worden tussen 10 en 16 februari gespeeld in Bhubaneswar. Drie dagen later beginnen de eerste wedstrijden in Rourkela.