Krajicek rekent op Sinner bij tennistoernooi Rotterdam

Toernooidirecteur Richard Krajicek rekent nog steeds op de komst van tennisser Jannik Sinner naar het tennistoernooi van Rotterdam, dat over tien dagen begint. De Italiaan won zondag zijn eerste grandslamtitel in Melbourne, maar sloeg deze week het toernooi van Marseille over.

De 22-jarige Sinner staat voor het ABN AMRO Open, waar hij de publiekstrekker is, nog gewoon op de deelnemerslijst. “We gaan ervan uit dat hij gewoon komt. Rotterdam is natuurlijk ook net een weekje later dan het toernooi van Marseille, dat scheelt”, aldus een woordvoerder.

Ook van wereldtopper en titelhouder Daniil Medvedev heeft de organisatie nog niets gehoord. De Rus verloor de finale van de Australian Open van Sinner. Beide tennissers speelden daarnaast de finale in Rotterdam vorig jaar. Toen was Medvedev in drie sets te sterk voor de Italiaan.

Het tennistoernooi in Rotterdam is van 10 tot en met 18 februari.