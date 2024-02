Mohoric wint tweede etappe Ronde van Valencia

De Sloveen Matej Mohoric heeft de tweede etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. Het was een rit over 162 kilometer van Canals naar La Valldigna met een lastige klim kort voor de finish. In de afdaling naar de meet viel de renner van Bahrain Victorious aan waarna hij met iets meer dan 10 seconden voorsprong als eerste de finish passeerde.

De Italiaan Giovanni Lonardi won de sprint om de tweede plaats, voor zijn landgenoot Simone Consonni. De leiderstrui bleef in handen van de Italiaan Alessandro Tonelli, de winnaar van de eerste etappe. Mohoric volgt in het klassement op ruim 1 minuut.