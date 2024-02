Nageeye gaat in Den Haag voor nationaal record op halve marathon

Abdi Nageeye doet volgende maand een aanval op zijn eigen Nederlandse record op de halve marathon. De 34-jarige atleet uit Somalië doet mee aan de CPC Loop in Den Haag, zo meldt de organisatie.

In 2019 liep Nageeye met 1.00.24 het record in het Japanse Marugame. In Den Haag hoopt hij die tijd dus aan te scherpen. Veel atleten zien het parcours, dat begint en eindigt op het Malieveld, als een snel parcours. Nageeye wordt gezien als een van de favorieten voor de zege.

Marc Corstjens, die het deelnemersveld samenstelt, kijkt uit naar de komst van Nageeye. “We zijn klaar voor nieuwe recordtijden. We zijn blij met de deelname van Nageeye en maken binnenkort namen van andere toppers bekend.”

De CPC Loop wordt gezien als een opmaat naar de Spelen in Parijs komende zomer. Nageeye heeft al voldaan aan de limiettijd voor deelname.

De 48e editie van de wedstrijd in Den Haag is op 10 maart.