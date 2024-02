Veldrijder Nieuwenhuis na anderhalf jaar al medaillekandidaat WK

Anderhalf jaar na zijn abrupte afscheid als wielrenner op de weg heeft Joris Nieuwenhuis zich ontwikkeld tot medaillekandidaat op het WK veldrijden, dat zondag wordt verreden. Dat Mathieu van der Poel er in het Tsjechische Tabor met de wereldtitel vandoor gaat, noemt de Achterhoeker “de meest reële voorspelling”. Nieuwenhuis bewees deze winter dat hij inmiddels zijn plaats heeft gevonden tussen de toppers in het veld met de Nederlandse titel als ultieme beloning.

Een kleine drie weken geleden soleerde hij in de Hoogeveense modder naar de nationale titel, nadat hij eerder al een wereldbekercross (Val di Sole) en twee veldritten uit de Superprestigereeks (Merksplas en Boom) had gewonnen. “Zonder die nationale titel was mijn seizoen ook al geslaagd. Maar het bracht veel emotie met zich mee. Het is heel beeldend, omdat je weet dat je een heel jaar in die trui mag rijden. Het was de kers op de taart”, vertelt Nieuwenhuis, die donderdag afreist naar Tabor.

Nieuwenhuis was vier jaar lang profrenner op de weg, bij Sunweb en opvolger DSM. Het was niet echt zijn wereld, al had hij het ook voor geen goud willen missen. “Ik heb mooie wedstrijden mogen rijden”, doelt hij onder meer op de Tour de France en de Vuelta. “Maar het leven als veldrijder ligt me beter.” Met de strikte aanpak van de Nederlandse ploeg had hij in ieder geval geen moeite. “Dat heeft me juist heel veel gebracht. Ik ben van mezelf niet zo’n planmatig persoon, eerder een chaoot.”

Hij wordt volgende week 28. “Zeker nu ik wat ouder ben, merk ik dat ik vooral zelf op zoek wil naar doelen. Bij een wegploeg heb je dat natuurlijk veel minder, zeker als je niet van het kaliber van een Van der Poel of Van Aert bent. Zij hebben uiteraard meer inspraak bij hun programma.”

Waar hij in september 2022 afscheid nam van het wegwielrennen om zich weer op het veldrijden te richten, had de wereldkampioen bij de beloften van 2017 nu een volledige voorbereiding achter de rug. “Dat heeft zeker invloed gehad op mijn prestaties van de afgelopen maanden. Ik heb mijn hele zomer zo kunnen indelen dat ik goed ben in de winter.”

Zondag in Tabor is de rolverdeling duidelijk. Van der Poel is de kopman van de Nederlanders na zijn twaalf zeges bij dertien optredens deze winter. “Het is de meest reële voorspelling dat hij wint”, weet ook Nieuwenhuis. “Maar het moet nog wel gebeuren. De kans is nooit honderd procent. Over een plan hoeven we niet lang te praten. Iedereen kent zijn rol. Als Mathieu gaat, is het niet aan ons om te reageren. Daar kunnen we misschien van profiteren.”