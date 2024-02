Wielrenner Merlier wint derde etappe in Saudi-Arabië

Tim Merlier heeft de derde etappe gewonnen van de Al-‘Ula Tour in Saudi-Arabië. De 31-jarige renner van Soudal-QuickStep bleef de Nederlanders Arvid de Kleijn en Casper van Uden voor in een sprint.

De winderige etappe liep over een parcours van zo’n 170 kilometer lang. De laatste kilometers waren vlak en dus ideaal voor de sprinters in het peloton. Na bijna vier uur fietsen kwam Merlier als eerste over de finish en pakte hij zijn eerste zege van het seizoen.

Ondanks de etappewinst van de Belg heeft Van Uden, die rijdt voor dsm-firmenich PostNL, de leiderstrui weer terug. Hij won de eerste etappe. Ook toen completeerden De Kleijn en Merlier het podium.