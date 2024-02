Basketballer Wembanyama niet geselecteerd voor All-Star Game NBA

Basketballer Victor Wembanyama van San Antonio Spurs is niet geselecteerd voor de All-Star Game, het traditionele ereduel tussen de beste basketballers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA. Het 20-jarige Franse supertalent, dit seizoen de nummer 1 van de draft, maakte geen deel uit van een groep van veertien invallers die door de coaches werd samengesteld.

Eerder kozen de fans al de namen van de tien basisspelers voor de All-Star Game, die dit jaar op 18 februari in Indianapolis is. Paolo Banchero (Orlando Magic), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) en Jalen Brunson (New York Knicks) maken wel hun debuut als reservespeler in Indiana.

Wembanyama heeft persoonlijk een goed eerste jaar met gemiddeld ruim 20 punten en 10 rebounds per wedstrijd, maar zijn team presteert matig. San Antonio bezet de laatste plaats in de Western Conference.