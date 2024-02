Bokser Fury moet titelgevecht met Oesik uitstellen na blessure

Bokser Tyson Fury heeft zijn titelgevecht met Oleksandr Oesik noodgedwongen moeten uitstellen. De Britse zwaargewicht liep een snee boven zijn oog op tijdens een training in Riyad in Saudi-Arabië, meldde organisator Queensberry Promotions. Het gevecht zou plaatsvinden op 17 februari in Saudi-Arabië.

Fury heeft de wereldtitel bij de zwaargewichten (WBC) die hij eind 2022 met succes verdedigde. Hij versloeg toen zijn landgenoot Derek Chisora in Londen. Oesik is wereldkampioen van de federaties IBF, WBA en WBO en was eind augustus in het Poolse Wroclaw te sterk voor zijn Britse uitdager Daniel Dubois. Zowel Fury als Oesik verloor nog nooit een professionele partij.