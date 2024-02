Griekspoor zet Oranje op voorsprong in Daviscup tegen Zwitserland

Tallon Griekspoor heeft de Nederlandse tennissers op voorsprong gezet in de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland. De kopman was in Martiniplaza in Groningen in twee tiebreaks te sterk voor de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, de nummer 199 van de wereld: 7-6 (3) 7-6 (3).

Griekspoor (27) gaf in de eerste set een vroege break voorsprong direct weer uit handen en was duidelijk de betere in de tiebreak. De tweede set, waarin beiden sterk serveerden, verliep zonder breaks. In de tweede tiebreak benutte de mondiale nummer 29 zijn tweede wedstrijdpunt met een sterke backhand.

De twee sets duurden 1 uur en 50 minuten. De wedstrijd lag in de beginfase even stil, omdat er een probleem was met de ballen.

Griekspoor nam direct een 2-0-voorsprong, maar zijn niveau werd daarna minder. Hij oogde wat onwennig en maakte veel onnodige fouten. Bovendien had hij moeite met de sterke opslag van de linkshandige Zwitser, de voormalige nummer 47 van de wereld.

Griekspoor kwam in de eerste set zowel bij 5-4 als 6-5 met 0-30 voor op de service van Hüsler, maar het draaide uiteindelijk uit op een tiebreak en daarin speelde Griekspoor zijn beste tennis. Hij serveerde sterk op de momenten dat het moest en haalde gesteund door het publiek overtuigend de set binnen.

De tweede set toonde een vergelijkbaar beeld. Er viel geen enkel breakpoint te noteren en de punten waren kort. Griekspoor zocht na zijn service met regelmaat het net op en nam zijn eerste slag na de opslag vaak uit de lucht, vooral met succes. In de tweede tiebreak was hij opnieuw zorgvuldig en na bijna twee uur had hij de zege binnen.

In het tweede enkelspel neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Leandro Riedi. Zaterdag staan vervolgens het dubbelspel en indien nodig nog twee enkelspelen op het programma.

Zwitserland is niet met de beste spelers afgereisd naar Groningen. Stan Wawrinka en Dominic Stricker zijn er niet bij in de zogenoemde Qualifiers-ronde.

De inzet van de ontmoeting is een plek in de groepsfase van de Daviscup Finals, in september. Daar kan plaatsing voor de knock-outfase van het landentoernooi, in november, worden afgedwongen.