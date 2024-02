Merlier pakt leiding in Al-‘Ula Tour na tweede ritzege op rij

Wielrenner Tim Merlier heeft in de Ronde van Al-‘Ula in Saudi-Arabië zijn tweede etappezege op rij geboekt. De 31-jarige Belg van Soudal Quick-Step was na een rit over ruim 142 kilometer van Hegra naar Maraya de snelste in de sprint. Merlier nam ook de leiderstrui over van de Nederlander Casper van Uden, die derde werd.

Merlier ging de sprint van ver aan en werd bijna nog gegrepen door Bryan Coquard. De Fransman dacht de overwinning binnen te hebben, maar de fotofinish wees anders uit.

Van Uden, winnaar van de eerste etappe, staat nu op de tweede plaats in het klassement op 0,04 seconde. Coquard is derde.

De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen stapte door ziekte niet meer op voor de vierde etappe. De Ronde van Al-‘Ula duurt tot en met zaterdag.