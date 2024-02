Nederlandse coureur De Heus opnieuw in F1 Academy

Emely de Heus komt komend seizoen opnieuw uit in de F1 Academy, de klasse voor vrouwen die gelieerd is aan de koningsklasse van de autosport. De 20-jarige Nederlandse doet dat namens Red Bull, meldt de renstal.

De F1 Academy, die begint aan het tweede seizoen, is vooral bedoeld om jonge talenten meer kans te geven op een carrière in de hoogste klasse van de autosport. De Heus eindigde tijdens het eerste seizoen als negende in het klassement. Ze won de race in Barcelona.

De tien Formule 1-teams besloten de banden met de F1 Academy te versterken. Vanaf dit jaar rijdt namens ieder team uit de Formule 1 een coureur in de vrouwenklasse en ook nog eens in een auto die de kleurstelling heeft van de renstal. De Heus doet dat dus onder de vlag van Red Bull.