Olympische zwemrace in Seine groot raadsel voor Van Rouwendaal

Voor openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal wordt de olympische race in de Parijse Seine van komende zomer één groot raadsel. De olympisch kampioene van 2016 kreeg alleen vorig jaar bij een testwedstrijd de kans om de rivier te verkennen, maar die werd afgelast omdat de waterkwaliteit te slecht was. Van Rouwendaal traint in het zwembad wel met stroming, maar “niemand weet precies hoe die in de Seine loopt”.

“Ik heb nog nooit in de Seine gezwommen, maar normaal heb je in rivieren iets meer stroming onder water. Ook lig je wat lager dan in de zee, omdat er geen zout water is. Maar als openwaterzwemmers hebben we vaker last van omstandigheden zoals ook het weer, waardoor soms onze wedstrijd niet eens doorgaat”, verklaart Van Rouwendaal, die ook aangeeft dat ook haar concurrentes hier nu op dezelfde manier last van hebben.

Tijdens de komende WK in het Qatarese Doha, waar ze zich denkt te gaan plaatsen voor haar vierde Spelen, kan de 30-jarige zwemster de omstandigheden niet echt gebruiken als voorbereiding op de Spelen. “De watertemperatuur zal wel ongeveer hetzelfde zijn als in Parijs, maar verder is het heel anders omdat we in zee zwemmen. Ik heb zelf niet echt een voorkeur. In de zee word je weleens misselijk of krijg je zout water binnen.”

Van Rouwendaal haalde in 2016 voor de kust van de Copacabana de olympische titel binnen. Vijf jaar later in de baai van Tokio was zilver het hoogst haalbare. Voorspellingen voor Doha en Parijs durft Van Rouwendaal niet te doen, omdat in het open water geluk ook een belangrijke rol speelt. “Hoe goed mijn vorm ook is, ik kan niet zeggen: ik ga hier twee keer winnen. Maar ik sta er goed voor.”