Schaatser Prins zevende op 1000 meter in Quebec, zege Stolz

Schaatser Tim Prins is bij de wereldbekerwedstrijden in Quebec zevende geworden op de 1000 meter. Regerend wereldkampioen Jordan Stolz bleef in een baanrecord van 1.07,96 Tatsuya Shinhama uit Japan en Zhongyan Ning uit China voor.

In de rit tegen de Japanner Taiyo Nonomura was Prins sneller weg, maar met een slotronde van 27,17 bleef de 20-jarige Fries met 1.08,82 boven de tot dan toe snelste tijd van de Belg Mathias Vosté. De schaatser eindigde afgelopen zondag in Salt Lake City nog als tweede achter Stolz.

Prins was de enige Nederlander in de A-groep. Jenning de Boo meldde zich eerder vrijdag af. In het wereldbekerklassement greep Ning de zege. Prins eindigde als vierde.

Hein Otterspeer werd met 1.08,96 tweede in de B-groep. Alleen de Canadees Laurent Dubreuil was nipt sneller. Kai Verbij werd vierde met 1.09,43 en Joep Wennemars vijfde in 1.09,46.

Kjeld Nuis had eerder aangegeven de wereldbekerwedstrijden in Quebec over te slaan. De 34-jarige schaatser kwam afgelopen zondag na zijn 1000 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City ten val en heeft ervoor gekozen zich te richten op de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari worden gehouden in Calgary.