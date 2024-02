Skeletonster Bos zesde in Sigulda, naast EK-podium

Skeletonster Kimberley Bos is bij de wereldbekerwedstrijd in het Letse Sigulda als zesde geëindigd. De Canadese Mirela Rahneva pakte de winst. De wedstrijd telde ook als Europees kampioenschap. Daarin is Bos met een vijfde plaats naast het podium beland. De Europese titel ging naar Kim Meylemans uit België, voor de Duitse Hannah Neise en de Britse Amelia Coltman.

Bos kende een matige eerste run in Sigulda. Met 52,43 werd ze daarin slechts vijftiende. In de tweede run zette Bos met 51,31 een nieuw baanrecord neer. Ze maakte veel plaatsen goed, maar de top 5 had een te grote voorsprong na de eerste run. Bos had uiteindelijk 0,64 seconde achterstand op Rahneva.

In het wereldbekerklassement gaat Bos nog altijd aan de leiding. De 30-jarige Edese heeft 1186 punten. Meylemans staat tweede met 1042 punten en Valentina Margaglio uit Italië staat derde met 942 punten. Er volgen nog races in het Duitse Altenberg en Lake Placid in de VS. Tussen die twee wedstrijden in is er het WK in Winterberg in Duitsland.