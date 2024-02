Sprinter Milan maakt favorietenrol waar in Ronde van Valencia

Jonathan Milan heeft zijn favorietenrol in de derde etappe van de Ronde van Valencia waargemaakt. De 23-jarige Italiaan van Lidl-Trek sprintte in de straten van Orihuela simpel naar de winst. Op enkele kilometers van de streep was er een valpartij, waardoor een breuk ontstond in het peloton.

Milan zat vooraan en rekende uiteindelijk af met de Belg Arne Marit en landgenoot Giovanni Lonardi. Een van de slachtoffers van de valpartij was Michael Matthews, die daardoor geen belangrijke rol kon spelen in de sprint.

In het algemeen klassement blijft Alessandro Tonelli uit Italië aan de leiding. Hij heeft ruim een minuut voorsprong op Matej Mohoric. De Ronde van Valencia eindigt zondag, met in de komende twee etappes flink wat beklimmingen.