Van de Zandschulp verliest en Zwitsers komen op 1-1 in Daviscup

Het is tennisser Botic van de Zandschulp niet gelukt de stand op 2-0 te brengen in de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland. De nummer 2 van Nederland moest in Groningen met 6-4 7-6 (3) zijn meerdere erkennen in de Zwitser Leandro Riedi.

De 22-jarige Riedi is de nummer 175 van de wereld. Hij won in januari al twee challengertoernooien, de categorie onder de ATP-toernooien. Van de Zandschulp staat ruim honderd plaatsen hoger op de ranglijst: 63e.

Riedi maakte het na een uur en 41 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Hij besloot het duel met een harde return na een eerste service van Van de Zandschulp, die vervolgens teleurgesteld afdroop.

In de beginfase ging het duel tot 4-3 voor Riedi gelijk op, waarna de Zwitser voor het eerst een break wist te forceren. De Nederlander maakte die break direct ongedaan, maar leverde daarna opnieuw zijn servicegame in. Hij besloot de set met een wilde forehand.

In de tweede set plaatste Van de Zandschulp (28) bij 2-2 de eerste break met een backhand langs de lijn, waarmee hij het publiek enthousiast maakte. Bij 4-3 kwam hij op eigen service met 0-40 achter. Hij wist de eerste twee breakpoints nog weg te werken, maar Riedi benutte zijn derde breakpoint.

Het draaide uiteindelijk uit op een tiebreak en daarin nam Riedi, duidelijk met zelfvertrouwen spelend, een kleine voorsprong: 3-2. Het publiek besloot verbaal achter de Nederlander te gaan staan, maar de verstijfde Van de Zandschulp sloeg vervolgens twee dubbele fouten. Niet veel later was de zege voor Zwitserland een feit. Riedi vierde de zege met zijn teamleden en enkele tientallen meegereisde fans uit Zwitserland.

Eerder op de dag wist de Nederlandse kopman Tallon Griekspoor wel te winnen. In twee tiebreaks was hij te sterk voor Marc-Andrea Hüsler.

Zaterdag staat er eerst een dubbelspel op het programma. Daarna neemt Griekspoor het op tegen Riedi en mocht het dan 2-2 staan, dan wordt de confrontatie afgesloten met Van de Zandschulp tegen Hüsler.

De inzet van de ontmoeting in Martiniplaza is een ticket voor de groepsfase van de Daviscup Finals. Vorig jaar wist Nederland de knock-outfase in Málaga te halen.