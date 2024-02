Veldrijdster Vas zegt met virale infectie af voor WK

Blanka Vas heeft zich afgemeld voor de WK veldrijden van zaterdag in het Tsjechische Tabor. De 22-jarige Hongaarse kampt met een virale infectie, meldde haar Nederlandse ploeg SD Worx – Protime.

“Het is balen dat Blanka niet kan deelnemen aan de WK”, zei ploegleider Lars Boom op het X-account van de ploeg. “Nadat ze door een sleutelbeenblessure al een deel van haar crosswinter had gemist, was haar vorm nog net op tijd terug voor een goede prestatie op de WK.”

“Maar Blanka lag de afgelopen dagen ziek in bed. Jammer dat ze niet voor haar kansen in Tabor kan gaan, want daar was een ondergrond die bij haar past. Maar starten is geen optie. Rust en herstel hebben nu voorrang”, aldus Boom.

Vas werd zondag verrassend tweede achter regerend wereldkampioen Fem van Empel in de veertiende en laatste wedstrijd om de wereldbeker in Hoogerheide.