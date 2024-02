Bol meteen razendsnel op eerste 400 meter bij indoorwedstrijd Metz

Femke Bol is haar atletiekseizoen begonnen met een razendsnelle 400 meter bij de indoorwedstrijden in Metz. De Europees atlete van het jaar 2023 won in de beste seizoenstijd van 49,69 en was daarmee veel sneller dan de concurrentie.

Bol bleef 0,43 boven het wereldrecord (49,26) dat ze vorig jaar liep op de NK in het Omnisport van Apeldoorn. Ze won voor Andrea Miklos uit Roemenië, die tot 51,41 kwam. Lieke Klaver won de B-finale in 51,33, dat was de tweede tijd in Metz. Klaver liep eerder deze week in Ostrava met 50,54 seconden de tot dan toe snelste 400 meter van dit seizoen.

De 23-jarige Bol heeft haar zinnen deze winter gezet op de wereldtitel op de 400 meter bij de WK indoor in Glasgow (1-3 maart). Twee jaar geleden won ze zilver op de WK indoor in Belgrado.