Brit Simon Yates pakt op slotdag eindzege Ronde van Al-‘Ula

De Britse wielrenner Simon Yates heeft op de slotdag de Ronde van Al-‘Ula naar zijn hand gezet. De renner van Team Jayco-AlUla won in Saudi-Arabië de vijfde en laatste etappe met een finish na een lastige klim. Yates hield in de sprint de Belg William Junior Lecerf en de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black achter zich. Dat drietal bepaalde in dezelfde volgorde ook het podium van de vijfdaagse.

Yates nam de leiderstrui over van de Belg Tim Merlier, de winnaar van de vierde etappe. Voor de sprinters viel er op de slotdag geen eer te behalen. De Nederlander Casper van Uden, winnaar van de openingsetappe, eindigde als tweede achter Merlier in het puntenklassement.

Beste Nederlander in de slotrit was Rick Pluimers die als twaalfde de finish passeerde. De renner van Tudor Pro Cycling was achtste in het eindklassement. Voor de 31-jarige Yates was het zijn eerste zege sinds een ritoverwinning ruim een jaar geleden in de Tour Down Under.