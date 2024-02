Griekspoor verslaat ook Riedi in Daviscup en dwingt vijfde duel af

Tallon Griekspoor heeft ervoor gezorgd dat een vijfde wedstrijd de beslissing gaat brengen in de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland. De beste tennisser van Nederland was in Groningen met 7-6 (6) 7-6 (3) te sterk voor Leandro Riedi en bracht daarmee de stand op 2-2.

Voor Griekspoor (27) was het zijn tweede zege van het treffen met de Zwitsers. Vrijdag was hij al in twee tiebreaks te sterk voor Marc-Andrea Hüsler.

In de beslissende wedstrijd neemt Botic van de Zandschulp het op tegen Hüsler. Mocht Van de Zandschulp winnen, dan plaatst Oranje zich voor de groepsfase van de Daviscup Finals.

Eerder op zaterdag verloren Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer het dubbelspel.