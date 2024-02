Griekspoor wilde tonen dat er niets te halen viel in ‘zijn’ huis

Tallon Griekspoor wilde tegen Leandro Riedi duidelijk maken “dat er niets te halen viel”. Voor een uitzinnig publiek in de Martiniplaza versloeg hij de Zwitserse tennisser in twee tiebreaks. Daarmee bracht hij de stand in de Daviscup-ontmoeting in Groningen op 2-2.

“Ik geef mezelf een 8,5”, zei Griekspoor op de persconferentie, gevraagd naar een rapportcijfer voor zijn optreden. “Ik denk dat ik goed geserveerd heb en hem vanaf het eerste punt het gevoel heb gegeven dat hier niks te halen viel. Ik ben elk punt positief gebleven. Hij is een heel goede speler, maar niet goed genoeg vandaag. Als hij zo doorgaat, zien we hem snel terug in de top 100. Het was wel gunstig dat hij al twee uur had gedubbeld.”

Griekspoor zocht na bijna ieder gewonnen punt contact met het publiek. “Ik kan het blijven zeggen, maar dit was wederom de mooiste sfeer waarin ik ooit heb gespeeld. Dit was ongelooflijk.”

Na de zege van Griekspoor komt het aan op het duel tussen Botic van de Zandschulp en Marc-Andrea Hüsler. De kopman heeft Van de Zandschulp voor zijn wedstrijd van advies voorzien. “Ik denk dat hij wat rustiger is dan ik, maar ik heb hem gezegd: gebruik het publiek, misbruik het niet. Hij kreeg het vrijdag voor elkaar het publiek met 3500 Nederlanders stil te krijgen. Hij mag wat liever voor zichzelf zijn en minder kritisch.”

Griekspoor baarde opzien door zaterdag in de Martiniplaza het dubbelspel met een soort van zonnebril te bekijken. “Dat is een bril tegen het licht, iets wat ik sinds kort gebruik”, verklaarde de nummer 29 van de wereld. “Als ik er altijd zo door ga spelen, dan blijf ik hem opdoen. Als ik veel voor de televisie of op mijn telefoon zit, dan zorgt die bril voor wat meer rust voor mijn ogen. Vroeger was ik druk en wild voor wedstrijden, maar nu heb ik iets meer rust nodig.”