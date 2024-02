Haarhuis kiest voor Rojer en Koolhof in dubbelspel Daviscup

Captain Paul Haarhuis heeft gekozen voor Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof voor het dubbelspel van de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland. Rojer krijgt in Groningen de voorkeur boven Tallon Griekspoor, die tijdens de vorige Daviscup-wedstrijd werd opgesteld in het dubbelspel.

Rojer en Koolhof nemen het op tegen Leandro Riedi en Marc-Andrea Hüsler, die vrijdag ook de enkelspelen voor hun rekening namen. Voor de 42-jarige Rojer wordt het zijn eerste wedstrijd in het landentoernooi sinds 2020. Vier jaar geleden maakte hij tegen Kazachstan voor het laatst zijn opwachting in het Nederlands team.

De stand is 1-1 in Martiniplaza in Groningen. Vrijdag wist Griekspoor zijn enkelspel te winnen, terwijl Botic van de Zandschulp verloor.

Het dubbelspel begint om 13.00 uur.