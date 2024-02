De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook de vijfde wedstrijd in de Pro League gewonnen. Het elftal van bondscoach Paul van Ass was in Bhubaneswar in India met 7-0 te sterk voor de Verenigde Staten.

Pien Dicke was met vier doelpunten de uitblinker aan de kant van Oranje, dat titelverdediger is. De overige treffers kwamen op naam van Yibbi Jansen (twee) en Luna Fokke.

De hockeysters versloegen eerder Groot-Brittannië (8-0 en 5-1) en Argentinië (4-1 en 7-1). India is zondag de volgende opponent.