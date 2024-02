Introverte Van de Zandschulp geniet van schijnwerpers

Botic van de Zandschulp genoot zaterdagavond van zijn rol in de schijnwerpers. De nummer 2 van Nederland haalde in de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland in de vijfde partij het beslissende punt binnen.

“Na het laatste punt was er wel sprake van opluchting dat het gelukt is. Daarna heb je zeker wel ontlading en is het geweldig dat iedereen achter je staat”, zei Van de Zandschulp na zijn zege op Marc-Andrea Hüsler. “Bij 2-2 wil je het graag waarmaken, zeker in Nederland, en dat kan meer druk met zich meebrengen. Ik begon wat zenuwachtig en maakte wat fouten, maar ik kwam er steeds beter in. De steun van het publiek heeft me uiteindelijk wel geholpen. En ook dat hij misschien al een dubbel in de benen had.”

Vooraf had Van de Zandschulp van Griekspoor het advies gekregen om het publiek te omarmen en te gebruiken. Dat advies had hij ter harte genomen. “Ik was nu vanaf het begin meer mezelf aan het oppeppen. En vanaf het begin van de tweede set heb ik wat meer het publiek gebruikt. Dat is niet iets wat ik vaak doe, maar er waren genoeg mensen om het wel te doen”, aldus de introverte Veenendaler.

“Tallon vraagt al na het tweede punt om steun en dat is gaaf om te zien en ik ben daar wat anders in. Maar die studenten zitten achter je en zijn elk punt bezig met je. Het gebeurt niet vaak dat iedereen staat te springen op de tribunes. Ik moest telkens heel goed mijn best doen om Paul te verstaan.” De tennissers worden in Groningen gesteund door diverse studentenverenigingen.

De afgelopen jaren haalden anderen uit het Daviscup-team het beslissende punt binnen, met regelmaat in het dubbelspel. “Dit was de eerste keer dat ik bij 2-2 moest spelen, terwijl je aan het begin begin van de dag helemaal niet weet waar je aan toe bent. Vorig jaar heb ik niet in Groningen gespeeld, dus dit voelt wel als de mooiste sfeer waarin ik ooit heb gespeeld. Hoe we het vandaag omdraaiden is ongelooflijk knap.”

Van de Zandschulp kende geen daverende start van het seizoen. Hij won in januari twee wedstrijden. Over ruim een week staat voor hem het ABN AMRO Open op het programma. “Sommige spelers nemen hun goede gevoel uit de Daviscup mee naar de weken erna. Maar er zijn ook andere spelers die goed zijn in de Daviscup en in de weken erna niet goed presteren. Maar ik ga hier vandaag met een goed gevoel weg.”

Oranje plaatste zich voor de groepsfase van de Daviscup Finals, in september in een nader te bepalen stad.