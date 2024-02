Japanner Sasaki verrast op massastart, Hoolwerf vierde

Schaatser Bart Hoolwerf is bij de wereldbeker in Quebec net naast het podium geëindigd op de massastart. De 26-jarige schaatser werd in de sprint na zestien ronden vierde. De zege ging naar de Japanner Shomu Sasaki. Die bleef Chung Jae-won uit Zuid-Korea en Livio Wenger uit Zwitserland voor.

Hoolwerf zette zijn sprint van ver in en kwam te laat om de eerste drie nog bij te halen. Hij was nog net sneller dan Andrea Giovannini uit Italië. De Italiaan had aan de vijfde plaats genoeg om de eindzege in het klassement op te eisen. Hij heeft met 274 punten er net wat meer dan Chung (269). Hoolwerf werd in het klassement derde met 263 punten.

Marcel Bosker werd elfde. De schaatser, die de derde wedstrijd in Stavanger won, eindigde in het klassement als zesde. Olympisch en wereldkampioen Bart Swings uit België deed in Quebec niet mee.