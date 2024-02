Kleine nederlaag rugbyers tegen Spanje op Europe Championship

De Nederlandse rugbyers zijn het Europe Championship begonnen met een kleine nederlaag. Spanje won op het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) met 20-18.

Oranje stond bij rust al met 20-6 achter. Aan de hand van aanvoerder Koen Bloemen begon in de tweede helft een inhaalslag, maar die bleek niet voldoende om verlies nog te voorkomen.

“Tegen de wind in spelen is altijd lastig. Spanje zette meteen druk. Helaas betekende die ene misstap in het begin meteen een try tegen. Dat het kort daarna nog een keer gebeurde was heel vervelend”, keek Bloemen terug op twee onnodige fouten.

Nederland speelt volgende week zaterdag de tweede wedstrijd, uit tegen Georgië.