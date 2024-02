McNulty wint en leidt na ingekorte bergrit Ronde van Valencia

Wielrenner Brandon McNulty heeft de vierde etappe in de Ronde van Valencia gewonnen. De Amerikaan van UAE Team Emirates kwam in de lastige bergetappe na 175,2 kilometer solo aan op de Alto del Miserat. Santiago Buitrago uit Colombia werd op elf seconden tweede voor de Rus Aleksandr Vlasov.

De rit zou gaan van Teulada Moraira naar Vall d’Ebo en kende beklimmingen van de tweede en derde categorie en een slotklim van de eerste categorie. De etappe werd ingekort, na een incident in de aankomstzone. Nadat een kopgroep van zeven renners met daarbij Alex Molenaar en Sam Oomen was teruggepakt, gingen renners als McNulty, Buitrago en Vlasov ervandoor. De Amerikaan bleek op de steile slotklim Alto del Miserat, waar de streep was getrokken, de sterkste.

McNulty neemt door de ritoverwinning ook de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Alessandro Tonelli. Hij heeft dertien seconden voorsprong op Buitrago en zestien seconden op Vlasov. Zondag is er nog een korte slotrit (93 kilometer) van Bétera naar Valencia.