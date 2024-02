Mentaal sterke Van Empel gunt niemand in haar schaduw

Fem van Empel kon zich aan het begin van het seizoen nog wel eens onzeker voelen als ze aan de start stond van een veldrit. Haar wereldtitel van januari 2023 had dat nog niet volledig veranderd. In Tabor reed de 21-jarige Brabantse als een ervaren rot onbedreigd naar haar tweede wereldtitel. “Het is een leerproces geweest. Ik ben mentaal enorm gegroeid ten opzichte van begin dit seizoen. Ik heb mijn weg gevonden”, vertelde ze voor de camera van de Belgische zender Sporza.

Van Empel, reed meteen na de start weg bij haar concurrentes, van wie Lucinda Brand het zilver pakte en Puck Pieterse het brons. Ze mochten niet eens in de schaduw rijden van de wereldkampioene. “Ik voelde me supergoed en was zo ontspannen dat het misschien wel mijn valkuil kon worden. Maar ik heb op het juiste moment de scherpte gevonden. Ik wist ook dat op een parcours als dit de sterkste wel boven komt drijven.”

Dat zij dat was is mede het gevolg van het groeiende zelfbewustzijn. Daar zijn met name de mensen om haar heen en een mental coach verantwoordelijk voor geweest, vertelde Van Empel. “De mensen in mijn omgeving weten hoe ik in elkaar zit en van mijn mental coach kreeg ik goede tips. Maar het heeft ook alles met ervaring maken.”