Openwaterzwemster Van Rouwendaal met wereldtitel naar Spelen

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal is in Doha voor de tweede keer wereldkampioen geworden op de 10 kilometer. De olympisch kampioene van Rio 2016 versloeg de Spaanse María de Valdés in een spannende sprint.

Met haar prestatie verzekerde Van Rouwendaal zich ook van een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs. Dat was ze afgelopen zomer op de WK in het Japanse Fukuoka door haar vierde plaats daar net misgelopen. In Doha was een plek bij de eerste dertien voldoende.

De 30-jarige Van Rouwendaal probeerde na ruim een uur weg te zwemmen van haar concurrentes, van wie de Duitse wereldkampioene Leonie Beck pas op een vijftiende positie lag. Maar de voor Monaco zwemmende Française Lisa Pou achterhaalde de Nederlandse in het water voor de kust van Doha.

Van Rouwendaal, eerder wereldkampioen in 2022, nam in de voorlaatste ronde wel weer de kop. In de laatste ronde kreeg de Baarnse gezelschap van de Australische Moesha Johnson, haar trainingsmaatje in het Duitse Maagdenburg. Johnson trok door en had binnen de kortste keren een gat met de rest. Van Rouwendaal leidde de achtervolging, maar werd gepasseerd door De Valdés.

Bij de laatste boei keerde een groepje van vijf zwemsters richting finish. Van Rouwendaal kwam in het spoor van Johnson, met De Valdés naast zich. De Australische had haar krachten verspeeld, waarna Van Rouwendaal na 1 uur, 57 minuten en 26,8 seconden een fractie eerder aantikte dan de Spaanse. Het brons was voor de Portugese Angélica André.