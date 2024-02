Schaatser Dijs vijfde op 1500 meter in Quebec, Stolz wint

Wesly Dijs is bij de wereldbekerwedstrijden in Quebec buiten het podium geëindigd. De 1.46,25 van de 28-jarige schaatser was goed voor de vijfde plaats. Regerend wereldkampioen Jordan Stolz pakte de zege. De Amerikaan versloeg met een baanrecord van 1.44,01 de Chinees Zhongyan Ning. Connor Howe uit Canada werd derde.

Thomas Krol kwam als eerste Nederlander in rit drie in actie. De winnaar van olympisch zilver op de 1500 meter startte snel, maar zag zijn rondetijd in de tweede ronde flink oplopen. Hij kwam na een moeizame slotronde tot 1.46,26. Dat was goed voor de zesde plaats.

Dijs werd in zijn rit geklopt door Hallgeir Engebraten uit Noorwegen, die een betere slotronde reed. De schaatser van Reggeborgh, die een week eerder nog derde werd in Salt Lake City, zat nog net onder de tijd van Krol.

Stolz en Ning waren daarna veel sneller. De 19-jarige Amerikaan nam meteen afstand van de Chinees en stond die marge niet meer af voor zijn derde wereldbekerzege op de 1500 meter dit seizoen. Ning werd net als een week eerder tweede en verzekerde zich van de eindzege in het klassement, voor Stolz en Dijs.

Kjeld Nuis, winnaar van de wedstrijd in Beijing, had zich afgemeld voor de wedstrijden in Quebec. De olympisch kampioen kwam na de 1000 meter in Salt Lake City vorige week ten val en besloot na een ziekenhuisopname zich op de WK afstanden te richten, die van 15 tot en met 18 februari plaatsvinden in Calgary.