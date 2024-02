Schaatsster Kok komt 0,01 seconde tekort voor zege op 500 meter

Schaatsster Femke Kok is bij de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Quebec als tweede geëindigd op de 500 meter. De regerend wereldkampioene werd met 37,70 op een honderdste van een seconde geklopt door Kim Min-sun uit Zuid-Korea. Ruining Tian uit China werd derde.

Kok had een snelle opening in haar rit tegen Andzelika Wójcik uit Polen en had met 27,1 ook een snel rondje. In de rit erna waren Kim en olympisch kampioene Erin Jackson sneller weg op de eerste 100 meter. Kim bleef met een iets langzamer rondje nog net onder de tijd van Kok. Jackson werd met 38,38 slechts vijfde.

Naomi Verkerk werd vlak achter Jackson met 38,36 zesde. Isabel Grevelt reed met 38,47 de achtste tijd net voor Dione Voskamp (38,51). Marrit Fledderus werd met 38,62 twaalfde.

Jutta Leerdam koos ervoor om de wereldbeker in Quebec over te slaan. De wereldkampioene op de 1000 meter bereidt zich voor op de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari plaatsvinden in Calgary.