Schaatssters winnen teamsprint en klassement in Quebec

De Nederlandse schaatssters hebben bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Quebec de teamsprint gewonnen. Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Femke Kok kwamen tot een tijd van 1.27,09. Daarmee waren ze sneller dan Polen (1.27,79) en Kazachstan (1.29,10).

Door de zege pakte Nederland ook de eindzege in het wereldbekerklassement dat werd opgemaakt van dit teamonderdeel en van de gemengde relay. De schaatsers wonnen eerder de eerste gemengde relay in Obihiro en de teamsprint in Beijing. Met 264 punten bleef Nederland Polen en China voor.