Synchroonzwemster Steenbeek tiende in WK-finale

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek is er bij de WK in Doha niet in geslaagd zich in de finale te verbeteren ten opzichte van de kwalificatie. De 18-jarige Zaandamse had zich als achtste geplaatst voor de finale van de technische uitvoering. In de eindstrijd resteerde de tiende plaats.

De wereldtitel ging naar de Griekse Evangelia Platanioti, die uitkwam op een score van 272,9633. De Canadese Jacqueline Simoneau (269,2767) pakte het zilver, voor de Chinese Xu Huiyan (262,3700). Steenbeek noteerde een score van 210,9300 punten.