Tennisser Boeblik naar finale Montpellier

Tennisser Alexander Boeblik staat in de finale van het toernooi van Montpellier. De creatieve speler uit Kazachstan was in de halve eindstrijd met 4-6 6-4 6-4 te sterk voor de Canadees Félix Auger-Aliassime.

In de eerste set had de Canadees aan een break in de laatste game genoeg. Op 5-4 ging hij op zijn eerste setpunt door de service heen van Boeblik, waardoor hij de voorsprong nam.

In het tweede bedrijf pakte Boeblik het initiatief terug in de wedstrijd. Dat leidde al snel tot een break op 2-2 die hij uiteindelijk niet meer weggaf. Op 5-4 serveerde hij de set uit, al had hij daar vier setpunten voor nodig.

Daarna schakelde Boeblik door en pakte hij ook de derde en beslissende set. Na ruim 2,5 uur serveerde hij op 5-4 de wedstrijd uit.

In de finale treft hij zondag Holger Rune of Borna Coric. Die spelen later zaterdag nog tegen elkaar.